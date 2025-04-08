Наблюдается значительный разброс цены на бензин в Одессе и области марки А-95 премиум и марки А-95.

Цены на бензин в Одессе и области выросли, изменения стоимости газа и дизельного топлива зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные Минфина и узнали, как выросла стоимость.

Наблюдается значительный ценовой разброс цен на популярную марку А-95 премиум. Хотя в среднем горючее стоит 58,61 грн за литр, на разных АЗС стоимость может значительно варьироваться.

Самый дешевый А-95 премиум можно найти на станциях "Мотто", где литр стоит 52,48 грн. Несколько дороже, но все еще ниже среднего уровня, топливо предлагают сети UPG (55,90) и группа компаний Shell, Украина, Socar.

Что касается цены на бензин в Одессе и области на А-95, то на станциях ОККО и WOG стоимость остается самой высокой на рынке – 58,99 грн/л. В то время на БРСМ-Нефть прайсов значительно ниже – 52,29.

Дизельное топливо на SOCAR стоит 56,99 гривен, в то время как на АЗС ОККО и WOG составляет 57,99 гривен. Несмотря на недавнее повышение ценников на дизель в БРСМ-Нефть на 70 копеек, там остается один из самых низких прайсов – 48,49 грн/л.

Что касается газа, владельцы автомобилей могут сэкономить, заправляясь на АЗС БРСМ-Нефть, где нужно заплатить 33,90. Лидерами по плате газа являются АЗС ОККО, SOCAR и WOG.

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