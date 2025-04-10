В Одессе активно началась подготовка к Пасхе, которая в 2025 году будет праздноваться 20 апреля, узнайте, сколько стоят паски.

Традиционным символом Пасхи 2025 года остается паска — праздничная выпечка, которая уже появилась на полках супермаркетов Одессы, передает Politeka.

Цены на нее поражают разнообразием: от бюджетных вариантов до элитных, стоимостью более 1000 гривен за килограмм в некоторых заведениях.

Магазины предлагают широкий ассортимент выпечки сетей и продукции ведущих кондитерских производителей. Цена паски зависит с учетом веса, состава и оформления.

Обзор цен в супермаркетах Одессы:

NOVUS: стоимость начинается с 29,9 грн. за 100 г, 49,99 за 200, 79,99 за 500 грамм.

В "Сильпо" за свою выпечку придется заплатить 34,99 (100 г), 79,99 (300 грамм), 129 грн (500 г).

"Эпицентр": сдобная – от 36 за 100 г, 125 (450), 230 гривен (1 килограмм).

Сырная – 190 (550), кекс с клюквой и изюмом – 265 (620).

Элитные варианты – с глазурованными сухофруктами и орехами – 169 (300), "Фирменная" с миндалем – 199 (500), кексы Biscotti – 129 (245 грамм).

Приготовление и покупка главного атрибута Пасхи в 2025 году в регионе обойдется дороже, чем в прошлом году, но, несмотря на рост цен, спрос на праздничную выпечку остается стабильным.

Аналитики прогнозируют и дальше увеличение спроса и цен на продукты в предпраздничный период.

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