Адресная помощь ВПЛ в Одессе доступна для тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства из-за войны.

Адресная помощь ВПЛ в Одессе предоставляется, в частности, гуманитарной организацией "Международный комитет спасения", сообщает Politeka.

Организация сообщила, что уже приступила к регистрации людей, которые впервые получили соответствующий статус и проживают на территории области.

Согласно их сообщению, для того чтобы адресная помощь ВПЛ в Одессе была оформлена, важно, чтобы статус переселенца был предоставлен не ранее 10 февраля 2025 года. То есть, эта поддержка предоставляется только тем, кто недавно получил соответствующий статус.

Получить поддержку для переселенцев достаточно просто. Для предварительной записи необходимо заполнить специальную анкету. После этого с вами свяжутся представители Международного комитета спасения и сообщат время и место, где будет производиться выдача.

Облцентр принял тысячи беженцев из разных регионов Украины, многие из которых остались без крова, поэтому это будет актуально для многих граждан.

Важно знать, что на поддержку могут рассчитывать не только переселенцы, но и другие категории оказавшихся в сложных обстоятельствах граждан. Это могут быть люди с инвалидностью, многодетные семьи или пенсионеры с минимальными доходами.

Для получения необходимо обратиться в один из соответствующих центров и предоставить документы, подтверждающие личность, а также справку, подтверждающую ваш статус.

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