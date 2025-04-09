У местных жителей есть возможность ознакомиться с графиками отключения света в Одессе на 10 апреля.

Графики отключения света в Одессе 10 апреля будут вводить в некоторых населенных пунктах, известно где именно, сообщает Politeka.

В ДТЭК запланировано проведение профилактических работ, в связи с этим не будет электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Так, будут проводиться профилактические работы с 8:00 до 17:00 будет осуществлено ограничение электроэнергии:

10 апреля в селах Староселье (ул. Центральная, 2) и Новоукраинка Раздельнянского общества.

Профилактические работы в поселке Гонората состоятся 10 числа.

Об этом сообщили в Куяльницкой общине.

В связи с выполнением данных работ, 10 числа, с 8 до 19 часов, у поселка Гонората запланировано ограничение электроэнергии.

В Черноморской общине, Малодолинской улице Строительная, Винокуровая, Вишневая, Вознесенская, Учительская, Эдуарда Савинова, Заводская, Зеленая, Космонавтов, Курортная, Либентальская, Мира, Молодежная, Независимости, Новая, Паромная, Рабочая, Украинская, Шевченко, Учительский, Гвардейский, Новосел, Шмидта, Юбилейный.

При возникновении вопросов посылайте запрос на электронную почту oem@dtek.com или позвоните в контакт-центр.

Контакт-центр: +38 (066) 750 90 90

11.04. в городе Раздельная (Муниципальная, 17 и Независимости, 9) и в селе Буциновка (Наливаного, 51) Раздельнянского общества.

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