Денежная помощь в Одессе продолжает поступать отдельным категориям украинцев, в том числе семьям с детьми и малообеспеченным.

Денежная помощь в Одессе остается важным источником поддержки для попавших в сложные жизненные обстоятельства семей, сообщает Politeka.

Как сообщает департамент труда и социальной политики городского совета, из государственного бюджета на апрель 2025 года средства была полностью профинансированы для семей с детьми и малообеспеченных лиц.

В результате 4 апреля перечислили 106,4 миллиона гривен на карточные счета и почтовые отделения для более 43 тысяч местных жителей.

Эти выплаты включают широкий спектр категорий граждан. Так, поддержку получили родители, воспитывающие детей в многодетных семьях, а также одинокие матери и родители, самостоятельно заботящиеся о своих детях. Кроме того, деньги были направлены на поддержку тех, кто переживает рождение ребенка или его усыновление, а также на поддержку малышей, которые находятся под опекой или попечительством.

Одним из направлений, которое также продолжает быть актуальным, является предоставление средств тем, кто пользуется услугами "муниципальной няни", где государство частично покрывает расходы до трех лет.

Также денежная помощь в Одессе предоставляется людям, не имеющим права на пенсию или с инвалидностью, а также неработающим, достигшим пенсионного возраста, но еще не получающим средства. Всего выплачено более 106 миллионов гривен.

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