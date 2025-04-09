Предоставляется грантовая денежная помощь в Одессе и области и поддержка для женщин в разных направлениях

Благотворительным фондом "Вітри змін" предоставляется денежная помощь в Одессе и области , регистрация открылась на участие в программе поддержки женщин, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

Организаторы приглашают женщин от 18 лет зарегистрироваться для участия в проекте, что будет способствовать укреплению их устойчивости.

Проект предусматривает обучение для женщин-лидеров ВПЛ, менторское содействие, помощь в разработке планов действий для их общин. Кроме того, им предоставляется грантовая финансовая поддержка.

В рамках программы получат деньги по следующим направлениям:

Защита своих прав

Трудоустройство

Улучшение финансового состояния

Повышение психологической стойкости

Расширение полезных контактов

Овладение навыками лидерства и адвокации

Организаторы отмечают, что проект направлен на женщин, ставших внутренне перемещенными из-за войны.

Грантовая денежная помощь в Одессе и области предоставляется после заполнения онлайн-формы. Однако организаторы пересмотрят каждую заявку отдельно и решат оказывать ли поддержку. Следует отметить, что программу с апреля расширили. Теперь она также включает Николаевскую и Харсонскую области.

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