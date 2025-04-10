Оформить пенсию в Одессе стало гораздо проще благодаря возможности подать заявление онлайн через портал Дія. Підпис, сообщает Politeka.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Для начала необходимо загрузить мобильное приложение Действие на свой смартфон и активировать функцию Дія. После этого подготовьте сканированные копии необходимых документов:
Сделайте цветные, четкие сканы оригиналов документов.
Сохраните их в формате JPG или PDF.
Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ.
Названия файлов должны соответствовать названиям документов.
Далее, зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и авторизуйтесь через Дія. Підпис. В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении». Укажите вид пенсионных выплат, заполните анкету-опрос и добавьте сканированные копии документов. После проверки данных, подпишите и отправьте заявление в ПФУ.
После подачи заявления вы можете следить за его статусом в разделе «Мои обращения». После обработки заявки вам будет отправлено сообщение о результате.
Кроме того, оформить пенсию в Одессе можно и в сервисных центрах по адресам: улица Ришельевская, 60, телефон 048 722 6217 и ул. Прохоровская, 3 с номером телефона – (048)7055399.
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