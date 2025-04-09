Подорожание молочных продуктов не только не останавливается, но и активно набирает обороты, что хорошо видно на Привозе.

Подорожание молочных продуктов в Одессе изрядно бьет по кошелькам обычных украинцев, сообщает Politeka.

Как сообщает Odesa online, стоимость базовых товаров на рынке Привоз, привычных для горожан, варьируются в зависимости от вида, качества и самого продавца. К примеру, килограмм брынзы сейчас стоит от 250 до 270, что для многих станет неприятной новостью.

Творог на рынке можно купить от 100 до 180, в зависимости от качества и происхождения. Литр сметаны стоит минимум 100 гривен, а за сливки придется заплатить уже 300 за литр, говорят журналисты.

Подорожание молочных продуктов в Одессе разве что не коснулось молока. Его стоимость колеблется от 40 до 50. Однако даже здесь наблюдается определенный рост по сравнению с предыдущими месяцами.

Интересно, что стоимость куриных яиц тоже существенно выросла. Аналитики считают, что такая ситуация на рынке отражает подготовку к Пасхальным праздникам. Кроме того, если еще несколько месяцев назад десяток яиц можно было приобрести за 40-50, то сейчас цены варьируются от 50 до 85 за десяток.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время цены могут и дальше расти, особенно в условиях весеннего сезона, когда спрос на отдельные товары традиционно растет. Поэтому покупателям следует быть готовыми к дальнейшим колебаниям и увеличению затрат на основные составляющие питания.

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