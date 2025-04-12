Местные жители все больше обращают внимание на подорожание мяса в Одессе, ведь это неприятная новость для семейного бюджета.

Подорожание мяса в Одессе стало заметно и на Привозе, сообщает Politeka.

Как сообщает Odesa online, основные виды этой продукции демонстрируют значительное увеличение цен.

Продавец Руслан Миронов рассказал, что цены на говядину остались на прежнем уровне, а вот свинина выросла. К примеру, килограмм телячьей задней части обойдется покупателям в пределах 250-280, а лопатка стоит 240-260 гривен.

В то же время шею можно найти по 200-220 за килограмм. Антрекот продают по 220, а ребра – по 150-160 за килограмм. Особенно дорогой язык – за него придется отдать 450. Подорожание мяса в Одессе больше всего коснулось свинины.

Шеи сейчас стоит от 230 до 250, а задняя часть свиньи продается по 170-180 грн. Лопатка имеет стоимость 150-160 за килограмм, ребра – по 200, а свиной биток обойдется местным жителям в 220.

Еще доступнее можно найти обрезки – стоимость колеблется от 100 до 200, а голень стоит около 120. В то же время, тонкое сало можно приобрести за 80-100, а толстое оценивается в 150-200.

Копченый подчеревок продают на Привозе по 250, а кровянку по 150. Сало соленое стоит от 150 до 300, а домашняя курица на рынке обойдется в 150. За бройлера попросят 95.

Продавцы объясняют такие изменения на рынке повышением затрат на содержание скота и сезонными колебаниями спроса. В любом случае, покупателям придется потратить больше на привычные продукты, что, безусловно, ощущается в бюджете.

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