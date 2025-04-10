Вербное воскресенье - это важный православный праздник, узнайте, как работают церкви в Одессе.

Вербное воскресенье, известное в церковной традиции как Вход Господень в Иерусалим, — это один из самых значимых православных праздников, стало известно, как работают церкви в этот день в Одессе, передает Politeka.

В 2025 году праздник приходится на 13 апреля. Дата ежегодно меняется, поскольку напрямую зависит от дня Пасхи.

Отмечается этот день всегда в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Светлого праздника.

Название связано с древним обычаем — освящать в церкви ивовые ветви, которые в украинской традиции заменяют пальмовые, использовавшиеся в Иерусалиме при встрече Иисуса.

Верба — символ весеннего обновления природы, пробуждения жизни и духовного очищения.

В этот день верующие приносят веточки в храм, где их освящают святой водой.

После службы их уносят домой, размещают у икон и хранят в доме весь год как оберег от бед.

Одним из народных обычаев является ритуал: легонько ударять друг друга веточками со словами: "Не я бью — верба бьёт! Через неделю — Пасха!"

Считается, такая традиция приносит здоровье, силу и удачу.

Как работают церкви:

По данным Свято-Троицкого собора в Одессе, богослужения пройдут по следующему графику:

07:00 — Божественная литургия и освящение ваий

09:30 — Божественная литургия, освящение ваий, панихида

15:00 — Таинство Елеосвящения (Соборование)

17:00 — Вечернее богослужение.

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