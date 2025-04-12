Уже не первый месяц местные жители ощущают давление на кошельки, ведь подорожание продуктов в Одессе набирает обороты.

Подорожание продуктов в Одессе связано не с временными перебоями в снабжении или сезонными колебаниями и зафиксировано на уровне статистики, сообщает Politeka.

По данным Госстата, в марте 2025 года потребительские цены по всей стране и региону поднялись на 1,5%, а годовая инфляция достигла 14,6%. Это самый высокий показатель с мая 2023 года. Отражается общенациональную тенденцию, которая бьет прежде всего по кошельку рядового потребителя.

Среди лидеров по темпам повышения стоимости — яйца (плюс 44,7% в год), подсолнечное масло (35,4%), овощи (32,3%) и сливочное масло (32,2%). Все то, что на столе у ​​местных жителей есть каждый день.

Безалкогольные напитки подорожали в целом на 17,4%. Следовательно, подорожание продуктов в Одессе коснулось буквально каждого — от пенсионера до студента. На этом фоне растет и стоимость других услуг и товаров.

Национальный банк Украины еще в начале года пересмотрел свой инфляционный прогноз, и не в лучшую сторону. В 2025 году ожидается рост цен на уровне 8,4%. Основные причины – погодные изменения, увеличение затрат на производство и сложная ситуация на рынке труда.

Эксперты советуют покупателям следить за акциями и сравнивать ценники в разных торговых сетях, чтобы хотя бы немного экономить свой бюджет.

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