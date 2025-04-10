У жителей есть возможность ознакомиться с графиками отключения света в Одессе на 11 апреля.

Графики отключения света в Одессе и области 11 апреля будут вводить в некоторых населенных пунктах, названы улицы, сообщает Politeka.

В "ДТЭК" запланировано проведение профилактических работ, в связи с этим электроэнергия будет отсутствовать в некоторых населенных пунктах.

Будут проводиться профилактические работы с 8:00 до 17:00 будет осуществлено ограничение:

11 апреля в городе Раздельная (Муниципальная, 17 и Независимости, 9) и в селе Буциновка (Наливаного, 51) Раздельнянского общества.

Также ДТЭК будет проводить профилактические работы в рамках Подольского городского территориального общества, об этом сообщили в горсовете.

В связи с выполнением этих работ, отключение электроэнергии запланировано:

город Подольск (с 08:00 по 19:00): улицы Большая Деповская, Веселая, Весенняя, Героев, Гоголя, Дружбы, Железнодорожников, Ивановская, Крайняя, Любомирская, Маяковского, Филиппа Орлика, Пушкина, Тараса, Т.Т. горлицкая, переулок Ягорлицкий.

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам:

Для стационарных телефонов: +38(048) 705 90 90.

Для мобильных: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.



Также ДТЭК сообщили, что распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от НЭК Укрэнерго пока не получали. Однако ситуация в энергосистеме сложная.

