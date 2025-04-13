Подорожание хлеба в Одессе является частью общего тренда, который будет касаться всего украинского рынка таких изделий, сообщает Politeka.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, ценовая ситуация будет только меняться и в 2025 году стоимость ежемесячно будет расти на 1,5-2%. Это однозначно отразится на бюджетах семей, где эти изделия являются неотъемлемой частью продуктовой корзины.

Эксперт говорит, что подорожание хлеба в Одессе до конца года может составить до 20%. Уже сейчас понятно, что следует ожидать увеличения стоимости всех изделий из муки, в том числе булочек, десертов, тортов и т.д.

Причин такой ситуации на рынке несколько, и они касаются не только внутренних факторов, но и глобальных изменений. Прежде всего, это рост себестоимости производства. Стоимость комплектующих, энергоносителей и логистики растет и производителям приходится поднимать цены, чтобы покрыть это все.

Еще один важный фактор – дефицит рабочей силы. Мобилизация, конечно, не обошла и хлебопекарные предприятия, поэтому они вынуждены инвестировать в автоматизацию. А это, в свою очередь, автоматически отражается на цифрах в чеках покупателей.

Нельзя забывать и об инфляции. По словам аналитиков, в конце 2024 года уровень инфляции составил 12%, а в начале 2025 уже превысил 13%.

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