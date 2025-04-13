В Одессе жителей призывают готовиться к резкой смене погоды на неделе с 14 по 20 апреля, узнайте, чего ждать.

Метеорологи обнародовали прогноз погоды для Одессы на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года, по данным синоптиков, местных ждет постепенное потепление и комфортная весенняя погода, передает Politeka.

В течение недели температура воздуха будет колебаться от +10°C до +17°C, с резким повышением до +21°C в самые теплые дни.

Самые низкие температуры ожидаются в понедельник, 14 апреля – от +6 до +10°C. А наиболее благоприятная погода прогнозируется на выходные, 19 и 20 числа.

Ветер будет умеренным со скоростью до 3,7 м/с, что будет способствовать общему ощущению тепла и стабильности атмосферных условий.

Синоптики не прогнозируют существенных осадков на этой неделе в Одессе, ожидаются солнечные, сухие и комфортные дни. Лишь ночью возможны незначительные заморозки, однако днем ​​воздух будет оставаться теплым.

Во второй половине месяца количество осадков уменьшится еще больше, дожди будут кратковременными и незначительными. Влажность воздуха будет варьироваться, однако существенных осадков не предполагается.

В целом по Украине наблюдается тенденция постепенного потепления. В середине этого периода температура будет достигать +10…+15°C, а на западе страны возможно повышение до +17°C.

Специалисты добавляют, что атмосферное давление будет оставаться повышенным, так что возможны незначительные колебания погодных условий.

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