Узнайте, какими будут графики отключения света в Одессе на неделе с 14 по 20 апреля.

Графики отключения света в Одессе на неделю с 14 по 20 апреля могут меняться, однако уже сейчас запланированы возможные перебои в электроснабжении в некоторых районах области, сообщает Politeka.

Для надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК будет проводить профилактические работы в пределах Подольского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будут отключения электроэнергии 14 апреля 2025 года:

город Подольск (ориентировочно с 08:00 до 19:00): ул. Соборное.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90.

Для мобильных телефонов: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

Также будут проводиться профилактические работы в пределах Зытышской поселковой территориальной общины.

В связи с выполнением работ 14 числа с 8.00 до 19.00 будет ограничение электроэнергии в поселке Затишье по улицам Ивана Франко, Ватутина, Гагарина, Элеваторной, Железнодорожной, Западной, Колхозной, Комарова, Механизаторов, Михайловской, Инной, Александра Бережко (Суворова), Восточной, Торговой, Торговой, Центральной, Шевченко, Школьной, переулках Строительном, Молодежном, Одесском, Почтовом и Школьном.

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