Придется прилично потратиться, чтобы собрать пасхальную корзину, уже наблюдается подорожание продуктов в Одессе.

С начала года стоимость продуктовой корзины выросла на 25–30%, подорожание продуктов в Одессе коснулось ряда товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Основными причинами ценового увеличения стали инфляция, повышение стоимости энергоносителей и сложности с логистикой.

Больше всего прибавили в стоимости овощи, фрукты и молочная продукция. Абсолютным лидером стало яблоко — его средняя цена выросла на 106,4% и составляет 42,31 грн за килограмм. Также значительный рост зафиксирован на картофель и молоко – более 30%.

Специалисты связывают динамику с инфляционным давлением (13,4% в годовом исчислении), неудачным урожаем в 2024 году и общим ростом затрат на производство и доставку продовольствия.

Помимо этого в канун Пасхи в супермаркетах наблюдается подорожание продуктов в Одессе. Ощутимо повысили стоимость на сыр, бекон и колбаски.

Так, сыр «Звени Гора голландский» подорожал почти на 40 гривен – с 540,99 до 580,70 грн за килограмм. Для сравнения, сыр «Комо традиционный» остается немного дешевле — в среднем около 525 гривен.

Бекон от «Укрпромснаб» в апреле подскочил до 473,63 грн за килограмм по сравнению с 459,23 в марте. В некоторых магазинах цена уже приближается к 500.

Больше всего подорожали охотничьи полукопченые колбаски «Алан» — средняя цена выросла почти на 65 гривен и составляет 713,65 грн/кг, тогда как раньше они стоили 648,86.

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