В нынешних условиях работа для пенсионеров в Одессе становится все более распространенной, сообщает Politeka.

На сайте Work.ua появились несколько вариантов, которые могут быть актуальны для пожилых людей. Предполагает не только гибкий график, но и достойную оплату от 22 до 35 тысяч гривен.

Одно из доступных направлений – фасовка и упаковка продукции на пищевом предприятии. Опыт желателен, но не критичен, всему учат на месте. Зарплата от 13 до 20 тысяч грн. Рабочий день полон, занятость официальная.

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Еще одно интересное предложение – работа для пенсионеров в Одессе в сфере легкой промышленности. Швейное производство ищет технолога с опытом. Здесь важно знать технологические процессы, уметь работать с документацией и следить за качеством продукции. Это уже более серьезная история и соответственно зарплата от 30 000 до 35 000.

Есть и менее технический вариант: менеджер по продажам в компанию, занимающуюся канцелярией, бытовой химией и товарами для творчества. Район Черемушки или Таирово. В задачи входит общение с клиентами, сопровождение заказов, переговоры и презентации. Опыт в продажах лучше иметь. Заработная плата предлагается на уровне 22 тысяч гривен.

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