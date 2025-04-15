Работа для пенсионеров в Одессе позволяет пожилым людям найти подработку или полноценную занятость с достойной оплатой.

В нынешних условиях работа для пенсионеров в Одессе становится все более распространенной, сообщает Politeka.

На сайте Work.ua появились несколько вариантов, которые могут быть актуальны для пожилых людей. Предполагает не только гибкий график, но и достойную оплату от 22 до 35 тысяч гривен.

Одно из доступных направлений – фасовка и упаковка продукции на пищевом предприятии. Опыт желателен, но не критичен, всему учат на месте. Зарплата от 13 до 20 тысяч грн. Рабочий день полон, занятость официальная.

Еще одно интересное предложение – работа для пенсионеров в Одессе в сфере легкой промышленности. Швейное производство ищет технолога с опытом. Здесь важно знать технологические процессы, уметь работать с документацией и следить за качеством продукции. Это уже более серьезная история и соответственно зарплата от 30 000 до 35 000.

Есть и менее технический вариант: менеджер по продажам в компанию, занимающуюся канцелярией, бытовой химией и товарами для творчества. Район Черемушки или Таирово. В задачи входит общение с клиентами, сопровождение заказов, переговоры и презентации. Опыт в продажах лучше иметь. Заработная плата предлагается на уровне 22 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Украинец не может получить пенсию во Львове: в данных паспорта и трудовой книжки найдены разногласия, есть решение суда.

Также Politeka писала, что Тарифы во Львове с марта 2025 года: сколько придется заплатить за свет воду и газ.

Как сообщала Politeka, Работа во Львове 2025: у кого самые высокие зарплаты и самые востребованные профессии.