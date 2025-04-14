Отключение света и газа в Одессе и области 15 апреля, кому следует подготовиться к неудобствам.

Во вторник, 15 апреля, в Одессе и области запланированы временные графики отключения газа, которые затронут часть жителей региона, передает Politeka.net.

Причиной ограничений стали масштабные ремонтные работы на газопроводе высокого давления в поселке Затишье.

Согласно официальной информации, с 9:00 утра 15 апреля по 18 число 2025 все потребители природного газа в этой местности будут отключены от подачи.

Возобновление подачи произойдет после завершения работ, в строгом соответствии с нормами безопасности систем.

Для подключения необходимо соблюсти ряд требований:

Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей и оборудования.

Отсутствие задолженности за обслуживание и распределение.

Полное соответствие системы снабжения проектной документации.

Отсутствие нарушений правил безопасности, в частности, относительно дымоходов и вентиляций.

Компания просит прощения за временные неудобства и призывает жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Что касается света и электроснабжения в целом, на 15 число, информации о плановых отключениях от Центральной Энергетической Компании (ЦЭК) и ДТЭК в Одесской области не поступало.

Однако энергетики предупреждают, что при перегрузке сети возможны спонтанные изменения графиков без предупреждения.

Специалисты отмечают важность экономного потребления, особенно в вечерние часы, чтобы избежать нагрузки на систему и отражений света.

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