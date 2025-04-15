Агентство ООН по делам беженцев расширило программу и теперь денежная помощь в Одессе охватывает большее число человек, сообщает Politeka.

Для украинцев, пострадавших из-за войны войны, это шанс хотя бы частично закрыть базовые потребности: крыша над головой, еда, лекарства или гигиена.

Как информируют в УВКБ ООН, выплаты увеличились. С октября прошлого года денежная помощь в Одессе выросла до 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, вместо предыдущих 2200. И что важно, теперь они предоставляются не только переселенцам, но и тем, кто уже вернулся домой, даже если был за границей.

Пункты сбора данных для регистрации на эту программу работают и в нескольких других городах, в том числе Днепр, Киев, Харьков, Кропивницкий, Николаев, Сумы, Чернигов и т.д. Стартовали они еще в январе 2025 года, но обратиться можно и сейчас. Зарегистрироваться можно как офлайн, так и онлайн.

Такая финансова поддержка будет особенно актуальна для пенсионеров. Если человек отвечает условиям программы (уязвимый статус, перемещение, возврат и т.д.), у него есть все основания для получения средств. А вот для того чтобы все оформить, нужно обратиться в ближайший центр, который работает совместно с благотворительным фондом «Право на защиту». Они помогают УВКБ ООН собирать заявки и обрабатывать информацию.

Найти адрес нужного пункта можно на официальных ресурсах организации или по телефону горячей линии 0800307711.

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