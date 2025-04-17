Работа для пенсионеров в Одессе позволяет пожилым людям оставаться активными и найти новое дело по душе.

Работа для пенсионеров в Одессе предусматривает заработную плату от 22 тысяч и выше, поэтому это уже выходит за пределы подработки, сообщает Politeka.

Новые объявления постоянно появляются на сайтах по поиску вакансий. В одном из таких предложений ищут личного водителя с личным авто. Работа для пенсионеров в Одессе будет в пределах города. Предпочитают кандидата, который хорошо ориентируется в облцентре, ответственный и пунктуальный.

Требования стандартны: знать город, быть аккуратным и дисциплинированным. Обещают от 40 до 70 тысяч гривен, график можно обсудить индивидуально. Остальные детали расскажут уже во время личной встречи.

Есть и более технические варианты. К примеру, нужен человек на швейном производстве. Там есть вакансия технолога, человека, знающего процесс изнутри, понимающего последовательность действий, умеющего работать с документацией и контролировать качество продукции. Здесь без опыта не обойтись, но и соответствующая оплата: от 30 до 35 000 гривен.

А те, кто ближе к общению с людьми, могут стать менеджером по продажам. Компания торгует канцелярией, бытовой химией и товарами для хобби. Здесь нужно общаться с клиентами, оформлять заказы, проводить переговоры. Офис находится в районах Черемушки или Таирово. Зарплата около 22 тысяч.

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