Денежная помощь в Одессе предоставляется адресно и поступает жителям города от организации «Международный комитет спасения», сообщает Politeka.

В условиях, когда многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, финансовая поддержка превратилась для многих в существенную поддержку для обеспечения базовых потребностей.

В организации сообщили об открытии нового этапа регистрации для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в регион. Следует обратить внимание, что эта программа рассчитана исключительно на тех, кто официально получил статус ВПЛ после 10 февраля 2025 года.

Иными словами, поддержка предназначена для «новоприбывших» переселенцев, только недавно покинувших зону боевых действий или временно оккупированные территории. Процесс оформления не сложен. Нужно просто заполнить краткую анкету, а затем с вами связывается представитель компании и сообщает все детали. Именно он расскажет, где и когда можно получить выплату.

К тому же денежная помощь в Одессе не ограничивается только внутренне перемещенными лицами. Участие могут принять и другие уязвимые категории: люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие пенсионеры с минимальными доходами.

Для подачи заявки нужно обратиться в соответствующий центр, иметь с собой подтверждающие личность документы и справку ВПЛ (при необходимости).

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