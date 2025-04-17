Уже совсем скоро большой праздник, поэтому церкви на Пасху 2025 года в Одессе готовятся принимать верующих.

Церкви на Пасху 2025 года в Одессе уже обнародовали расписание богослужений, поэтому верующие смогут спланировать, когда идти освящать корзины, сообщает Politeka.

В Кафедральном соборе Рождества Христова начинается Страстная неделя, предшествующая Воскресению, и каждый день проходят новые богослужения. Если планируете пойти в храм, принимайте во внимание график работы, обнародованный церквями на Пасху 2025 в Одессе.

Начиналось все с понедельника, 14 апреля, с Литургии Преждеосвященных Даров в 9:00. И так каждый день: во вторник и среду службы тоже проходили утром. Особая атмосфера в храме будет царить уже с четверга, ведь 17 апреля, в Великий четверг, будут вспоминаться Тайный ужин.

Служба св. Василия Великого с вечерней, а в 17:00 – Утреня с чтением 12 страстных Евангелий. В Великую пятницу, 18 апреля, служба начнется в 9:00, а в 13:00 в соборе вынесут Плащаницу.

Великая суббота, 19 числа, объединит утреннюю литургию и вечернее освящение корзин. Если планируете нести освящать, то приходите с 17:00 до 19:00.

Церкви на Пасху 2025 года в Одессе откроют двери еще до рассвета. В воскресенье, 20 апреля, праздничное богослужение начнется в 5:30 с занесения Плащаницы. Пасхальная Ранняя – в 6:00, а уже в 7:00 совершится Божественная Литургия.

Отметим, что комендантский час в городе и области в праздничный период не отменен, он как и прежде начинается с полуночи, а заканчивается в 5 утра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.