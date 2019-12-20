Ну і ну

Тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одессы стали одягатися не по сезону

Відповідні знімки оприлюднив інформаційний портал «Одеса-онлайн» 20 грудня.

Через аномально теплу погоду деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.

Синоптики попереджали про потеплінні.

За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.

зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.

Раніше ми писали, після різкого потепління на одеських пляжах справжній аншлаг.

У неділю, 17 лютого, в Одесі спостерігалася дуже тепла погода, стовпчики термометрів піднялися до 14 градусів тепла.

У зв'язку з цим, багато місцеві жителі провели цей день на морі. Тисячі одеситів у родинами прийшли на узбережжі, щоб насолодитися по-справжньому сонячною погодою, яка не властива зими.

На одеських пляжах спостерігається справжній аншлаг.

Деякі жителі роззувалися і ходили по піску босоніж, були такі, які намагалися засмагати. Але найсміливіші навіть зважилися відкрити купальний сезон, незважаючи на те, що вода дуже холодна.

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