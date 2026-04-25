Грошова допомога для ВПО в Одесі передбачена в межах гуманітарної програми, що діє одразу в кількох регіонах України.

Грошова допомога для ВПО в Одесі виплачується у рамках масштабного проєкту підтримки постраждалого населення, повідомляє Politeka.

Грошову допомогу для ВПО в Одесі реалізує БФ «Право на захист» у межах Консорціуму Реагування 2026.

Йдеться про ініціативу «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні 2023–2026», яка впроваджується за координації ACTED та фінансової підтримки уряду США.

Програма охоплює кілька регіонів України, серед яких Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська.

Розмір грошової допомоги для ВПО в Оедесі може сягати 12 300 грн, однак отримати їх можуть лише ті домогосподарства, що відповідають встановленим критеріям.

Основною вимогою залишається рівень доходу. Він має бути нижчим за 8 422 грн на одну особу в родині.

Також заявники повинні або мати статус внутрішньо переміщених осіб, або проживати поблизу зони бойових дій чи державного кордону з російською федерацією.

Окрім базових критеріїв, під час розгляду заявок враховують низку додаткових факторів, які впливають на вразливість родини.

Серед них зайнятість, стан здоров’я, наявність інвалідності, кількість членів домогосподарства, вік та інші соціальні обставини.

У межах програми також передбачена окрема можливість для переселенців, які змінили місце проживання нещодавно.

Йдеться про тих, хто виїхав через небезпеку та перебуває поза домом понад 45 днів, але не більше ніж пів року, і наразі проживає на відстані понад 50 км від зони бойових дій або кордону.

