В останній день робочого тижня погода в Одесі порадує городян плюсовою температурою

Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними метеорологів, похмура погода буде триматися в Одесі не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 2-4 °С тепла.

По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 0-5 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

17 січня вшановується пам'ять преподобного Феоктиста, Зосими Пустельника, який жив у IV столітті. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Про бджіл тлумачить і прикмета цього дня: якщо у цей день «сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть». А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі і не скоро відступить.

Раніше ми писали, в Одесі січень місяць продовжує дивувати незвичним теплом, що навіть в зоопарку тварини не ховаються, а гуляють у відкритих вольєрах.

Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, мавпи вивели з укриття на повітря навіть самого маленького дитини. Комі того, комфортно себе почувають на вулиці в сонячні дні пелікани, фламінго і зебри.

Говорячи про зимової сплячки, то, незважаючи на погоду, в неї успішно залягли борсуки та їжаки. А от одеські ведмеді, як правило, сплять з перервами.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як виглядає Одеса в тумані

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»