В последний день рабочей недели погода в Одессе порадует горожан плюсовой температурой
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным метеорологов, пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 2-4 °С тепла.
По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.
Ранее мы писали, в Одессе январь месяц продолжает удивлять непривычным теплом, что даже в зоопарке животные не прячутся, а гуляют в открытых вольерах.
Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, мартышки вывели из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.
Говоря о зимней спячке, то, несмотря на погоду, в нее успешно залегли барсуки и ежи. А вот одесские медведи, как обычно, спят с перерывами.
Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру
Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Одесса в тумане
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»