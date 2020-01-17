В последний день рабочей недели погода в Одессе порадует горожан плюсовой температурой

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 2-4 °С тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 0-5 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.

Ранее мы писали, в Одессе январь месяц продолжает удивлять непривычным теплом, что даже в зоопарке животные не прячутся, а гуляют в открытых вольерах.

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, мартышки вывели из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Говоря о зимней спячке, то, несмотря на погоду, в нее успешно залегли барсуки и ежи. А вот одесские медведи, как обычно, спят с перерывами.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Одесса в тумане

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