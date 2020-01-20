Сьогодні, 20 січня, багато жителів Одеси забудуть про блага цивілізації на цілий день
Справ в тому, що у зв'язку з плановими ремонтними роботами деякі будинки будуть відключені від електропостачання. Про це пише Politeka.net з посиланням на "Одесаобленерго".
Незручності торкнутися жителів району Дачі Ковалевського, Пересипу і селища Котовського.
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Так, електроенергії не буде за такими адресами:
1-я лінія
2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
З 09:00 по 17:00
12-а Суворовська вулиця
9, 142/2 д, 1
З 09:00 по 17:00
14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги
Повністю
З 09:00 по 17:00
3-я лінія Лиманчик
6
З 09:00 по 17:00
3-я Суворовська вулиця
132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
З 09:00 по 17:00
30-я лінія
3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
З 09:00 по 17:00
5-а Суворовська вулиця
Повністю
З 09:00 по 17:00
9-а Лінія Дачі Ковалевського
12
З 09:00 по 17:00
вулиця Академіка Вільямса
50, 541, 542, 52/4, 48/3, 543
З 09:00 за 19:00
Дача Ковалевського вулиця
142, 103/18, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 144/5, 103/4, 153/13, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/МУ, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/16
З 09:00 по 17:00
Маріїнська вулиця
6
З 09:00 по 17:00
Горіхова вулиця
177, 196, 252
З 09:00 по 17:00
провулок Амундсена
1, 3, 5, 6
З 09:00 по 17:00
провулок Ковалевського
9
З 09:00 по 17:00
Пишоновская вулиця
1, 6
З 09:00 по 17:00
вулиця Просвіти
150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 1/33165, 1/3, 113203, 1/7, 207, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
З 09:00 по 17:00
узвіз Марінеско
8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18
З 09:00 по 17:00
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