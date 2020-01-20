У Києві за дивних обставин загинув ветеран АТО з Одеси

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції України в Києві.

Як стало відомо, в ніч на 19 січня в одне зі столичних кафе прийшов закривавлений чоловік, який встиг сказати, що на нього напали, а потім помер.

Медики оглянули загиблого знайшли у нього ножове поранення шиї.

На місці також був виявлений розкладний ніж і документи, завдяки яким вдалося встановити його особу. 32-річний загиблий виявився уродженцем Одеси і учасником бойових дій на Донбасі.

Тим часом у поліції повідомили, що розглядають дві версії смерті чоловіка.

"Слідчим відділом Оболонського управління поліції за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – "самогубство", – зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, у зоні бойових дій на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади.

Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці.

«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через декілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому було 23 роки.

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