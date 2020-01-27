В заповідній зоні на півдні Одеської області пересохли озера

Про це пише Politeka.net, з посиланням на інформацію заступника директора національного природного парку «Тузлівський лимани» Івана Русєва.

Як стало відомо, в заповіднику впав рівень води, що призвело до пересихання системи внутрішніх солоних озер під назвою Балатон.

За словами еколога, катастрофа сталася з вини рибопромислового кооперативу «Граніт-2», який порушує водообмін між Чорним морем і Тузловскими лиманами.

«Рівень води в лиманах до теперішнього часу впав приблизно на один метр. Природно, впав рівень води і в озерах системи Балатон, оскільки вони гідравлічно пов'язані, говорить Русев.

Учений пояснив, що ця мілководна система озер у літній час служила унікальним «дитячим садком» для маленьких пташенят галагазов (пеганок).

«Цей садок незвичайний, оскільки багато мами віддають пташенят на виховання і охорону кількох самок, і тут в системі прогріваються теплих озер дуже комфортно всім пташенят. Їм тут безпечно, є багато корму в вигляді різних гідробіонтів, і вони успішно ростуть. Максимальна кількість пташенят у садку сягала 55-ти. Тепер нашим аборигенним качкам буде складніше виходжувати пташенят. Балатон був одним з найбільш безпечних і комфортних місцезростань в нацпарку», - зазначив заступник директора.

Керівництво нацпарку спрямував профільному міністерству вже 13 запитів з проханням виділити кошти на придбання спецтехніки для підтримання прірви, яка поліпшить водообмін, але вони залишилися без задоволення.

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