В Одесі готуються до можливого наступу смертельного коронавіруса з Китаю

В Одесі посилені заходи санітарної безпеки у зв'язку з глобальним поширенням смертельно небезпечного коронавіруса. Про основні профілактичні заходи розповіла в. о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Оксана Сорочан, пише "Сегодня"

Так, головам районних державних адміністрацій (РДА), міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад (ВІДГ) доручено затвердити госпітальні бази для надання медичної допомоги можливим постраждалим. Також повинні бути виділені додаткові кошти для закупівлі медичного обладнання, ліків та респіраторів.

"На пунктах пропуску працюватиме цілодобовий медичний огляд осіб, які приїжджають з країн інфекційного ризику. Вже перевірили 68 громадян. А Одеський аеропорт повинен перевіряти пасажирів з країн інфекційного ризику з допомогою тепловізорів", – повідомили в ОДА.

Також в Одеській області будуть працювати спеціальні бригади швидкого реагування для транспортування хворих коронавірусом. Під особливий контроль влада взяла найбільший ринок регіону – "7 кілометр", де продається багато товарів з Китаю і працює багато китайських громадян.

Адміністрація ринку при цьому зобов'язана розробити власний план дій на випадок виявлення хворих коронавірусом і придбати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 січня, кількість жертв смертельного коронавіруса зросла до 134 осіб. В Національній комісії охорони здоров'я Китаю також заявили, що понад 9,2 тис. осіб в Піднебесній мають симптоми зараження, але їх діагноз поки офіційно не підтверджений.

Також в карантині під наглядом лікарів перебувають майже 60 тисяч місцевих жителів. На тлі епідемії, яка набирає обертів, влада Китаю вирішила продовжити місячні новорічні канікули до 2 лютого.

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