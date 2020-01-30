Діти отримують шкільний обід тільки в тому випадку, коли батьки за нього заплатять

В Одесі підняли вартість дитячого харчування школах

Про це стало відомо, 30 січня, під час засідання виконкому Одеської міської ради, пишуть місцеві ЗМІ.

Зокрема, вартість обідів у школах зросте з 13,5 до 22 гривень.

Безкоштовним, як і насамперед, він для дітей пільгових категорій, інші діти отримують шкільний обід тільки в тому у разі, коли батьки за нього заплатять.

Збільшення вартості харчування дасть можливість кухарям готувати більшу кількість страв, а школярі зможуть на свій розсуд вибирати, то що їм по душі.

При цьому, вартість безкоштовного для всіх учнів молодшої школи сніданку залишиться як і раніше – 10 гривень.

Нагадаємо, що голова департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що тепер для дітей на сніданок розробили нове меню.

Замість каші, котлет і сосисок діти будуть отримувати різні запіканки із сиру, макаронів і картоплі.

Замість соків – киселі, компоти, чаї і інші природні напої.

«Після завершення карантину ми проведемо апробацію нових страв і будемо моніторити, наскільки вони полюбилися дітям. Що ж стосується обідів, то на сайтах шкіл буде розміщуватися меню, і батьки зможуть знати, чим годують їх чад», — повідомила Буйневич.

Раніше ми писали, в школах і дитсадках Одеси дітей, чиї батьки постраждали в зоні АТО, будуть безкоштовно годувати.

«В законі є перелік груп населення, яким належить така пільга, але місцеве самоврядування має право його розширити», — повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За словами чиновниці, безкоштовно харчуватися діти будуть починаючи з дитячого садка і до 11 класу.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет Одеської міської ради.

Нагадаємо, для дітей ввели безкоштовне харчування в Одесі: кому пощастило

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