Жителям Одеси підвищили тарифи на воду

Як пише Politeka.net, відповідне рішення затвердила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Зокрема, для суб'єктів господарської діяльності тарифи підвищуються з – 3,66 грн. до 4,41 гривні за 1 куб. м без ПДВ.

Для звичайних споживачів, які не є суб'єктами господарської діяльності – з 9,85 до 12,06 гривень за 1 куб. м без ПДВ.

Що ж стосується водовідведення, то тут розцінки також зросли.

Для суб'єктів господарювання – з 2,69 до 3,79 гривень за 1 куб. м без ПДВ, а для звичайних споживачів – з 8, 44 до 10,21 гривень за 1 куб. м без ПДВ .

Раніше ми вже писали про те, що жителям Чорноморська Одеської області підняли тарифи на воду.

Як повідомили на сайті Чорноморського міської ради, перегляд цін на водопостачання назрівав ще в серпні минулого року, але тоді, за словами чиновників, процес застопорився через законодавчих нюансів.

Тепер мешканцям доведеться платити 31,08 грн за кубометр, що на 18% більше, ніж раніше.

У мерії пояснили збільшення вартості послуги зростання цін за електрику та водовідведення.

Крім того, необхідністю соціальних відрахувань та амортизаційних виплат. Також в рахунок підвищення тарифів у відомстві планують підняти зарплати своїм співробітникам.

Прес-служба опублікувала нові передбачувані розцінки.

зокрема, за кубометр централізованого водопостачання доведеться платити:

населенню — 15, 32 грн;

бюджетним організаціям — 22, 16 грн;

іншим користувачам — 33, 42 грн.

Вартість централізованого водовідведення за кубометр:

для населення — 13, 90 грн;

для бюджетних організацій — 25, 25 грн;

для інших користувачів — 31, 45 грн.

У мерії зазначили, що протягом двох тижнів городяни можуть вносити свої пропозиції з даного питання.

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