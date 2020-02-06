Жителям Одеси підвищили тарифи на воду
Як пише Politeka.net, відповідне рішення затвердила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
Зокрема, для суб'єктів господарської діяльності тарифи підвищуються з – 3,66 грн. до 4,41 гривні за 1 куб. м без ПДВ.
Для звичайних споживачів, які не є суб'єктами господарської діяльності – з 9,85 до 12,06 гривень за 1 куб. м без ПДВ.
Що ж стосується водовідведення, то тут розцінки також зросли.
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Для суб'єктів господарювання – з 2,69 до 3,79 гривень за 1 куб. м без ПДВ, а для звичайних споживачів – з 8, 44 до 10,21 гривень за 1 куб. м без ПДВ .
Раніше ми вже писали про те, що жителям Чорноморська Одеської області підняли тарифи на воду.
Як повідомили на сайті Чорноморського міської ради, перегляд цін на водопостачання назрівав ще в серпні минулого року, але тоді, за словами чиновників, процес застопорився через законодавчих нюансів.
Тепер мешканцям доведеться платити 31,08 грн за кубометр, що на 18% більше, ніж раніше.
У мерії пояснили збільшення вартості послуги зростання цін за електрику та водовідведення.
Крім того, необхідністю соціальних відрахувань та амортизаційних виплат. Також в рахунок підвищення тарифів у відомстві планують підняти зарплати своїм співробітникам.
Прес-служба опублікувала нові передбачувані розцінки.
зокрема, за кубометр централізованого водопостачання доведеться платити:
населенню — 15, 32 грн;
бюджетним організаціям — 22, 16 грн;
іншим користувачам — 33, 42 грн.
Вартість централізованого водовідведення за кубометр:
для населення — 13, 90 грн;
для бюджетних організацій — 25, 25 грн;
для інших користувачів — 31, 45 грн.
У мерії зазначили, що протягом двох тижнів городяни можуть вносити свої пропозиції з даного питання.
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Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.