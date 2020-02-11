Жителі Одеси поділилися надзвичайно красивим світанком, який вони спостерігали на море

Фотографії на своїй сторінці в Facebook опублікувала одеситка Ольга Богданова, пише Politeka.net

На кадрах видно, як схід сонця здивував своїми яскравими рубіново-гранатовими відтінками. Спочатку на обрії з'явилася червона смужка між хмарами і морем. Потім небосхил увесь убрався в червоно-помаранчеві фарби, відбиваючись у море і заливаючи все навколо неймовірними фарбами. В червоно-рожевих відтінках була вся Одеса.

Знімки і правда вийшли дуже захоплюючими.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили фотографії, зазначивши, що це один з найкрасивіших заходів сонця, які вони побачили.

«Не тільки "супермісяць", але і суперсолнце", «Ви єдине ціле з вашим фотоапаратом і ваше бачення перетворює той водойма, що зветься Чорне Море прекрасне мистецтво», «Таки неймовірне», «Незвичайно, яскраво, радісно, неймовірно красиво!!!!!», «Фото прекрасні, тому що автор відчуває це! Наше море-це живий організм, ми його чуємо, бачимо і відчуваємо!»- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, мешканці села Фонтанка, що під Одесою, спостерігали величезну червону місяць, яка буквально повисла над землею.

Чудові знімки з'явилися в телеграм-каналі «Подслушано Одеса».

На минулих вихідних можна було спостерігати дуже красиве повний місяць. Велика місяць висить у небі і виглядає фантастично.

Це, звичайно ж, не могли не запам'ятати фотографи, які поділилися чудовими кадрами в мережі.

У коментарях користувачі не пройшли повз і стали захоплюватися красивим природним явищем.

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