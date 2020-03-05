Мертвих дельфінів все частіше стало викидати на одеське узбережжя
Про чергову страшну знахідку, яку виявили місцеві жителі на пляжі «Відрада», 5 березня, повідомляє місцеве видання
Наголошується, що ветеринари вже прибули на місце і оглянули труп тварини, щоб встановити точну причину смерті. Очевидно його викинуло штормом.
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На їх думку, це не перший випадок. Подібний був зафіксований раніше. Вони уточнили, що загиблий дельфін відноситься до виду морська свиняча або азовка.
«Там є дірка в хвилерізі, і ослаблені дельфіни в пошуках їжі припливають занадто близько до берега, а вибратися вже не можуть», - розповіли фахівці.
Вони повідомили, що останнім часом спостерігається зростання загибелі китоподібних у природному середовищі.
«Це захворювання, і нестача їжі, і забрудненість акваторії, загибель у сітях», — стверджують ветеринари.
Раніше ми писали, мешканці Крижановки під Одесою виявили на березі Чорного моря труп загадкової морської тварини.
Про страшну знахідку стало відомо 4 листопада.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що на узбережжі викинуло труп дельфіна, який заплутався в сітях.
Пізніше в місцевому паблике «Подслушано Одеса» очевидці уточнили, що насправді це був не дельфін, а морська свиня.
За словами одеситів, вони часом помирають, коли занадто близько підпливають до берега.
Ще більш дикий випадок був зафіксований на пляжі в Чорноморці, що під Одесою. Тоді на узбережжі викинуло тушу мертвої корови.
Мертва тварина вже почала розкладатися, коли її помітили відпочиваючі.
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