Це не перший випадок!

Мертвих дельфінів все частіше стало викидати на одеське узбережжя

Про чергову страшну знахідку, яку виявили місцеві жителі на пляжі «Відрада», 5 березня, повідомляє місцеве видання Думская .

Наголошується, що ветеринари вже прибули на місце і оглянули труп тварини, щоб встановити точну причину смерті. Очевидно його викинуло штормом.

На їх думку, це не перший випадок. Подібний був зафіксований раніше. Вони уточнили, що загиблий дельфін відноситься до виду морська свиняча або азовка.

«Там є дірка в хвилерізі, і ослаблені дельфіни в пошуках їжі припливають занадто близько до берега, а вибратися вже не можуть», - розповіли фахівці.

Вони повідомили, що останнім часом спостерігається зростання загибелі китоподібних у природному середовищі.

«Це захворювання, і нестача їжі, і забрудненість акваторії, загибель у сітях», — стверджують ветеринари.

Раніше ми писали, мешканці Крижановки під Одесою виявили на березі Чорного моря труп загадкової морської тварини.

Про страшну знахідку стало відомо 4 листопада.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомили, що на узбережжі викинуло труп дельфіна, який заплутався в сітях.

Пізніше в місцевому паблике «Подслушано Одеса» очевидці уточнили, що насправді це був не дельфін, а морська свиня.

За словами одеситів, вони часом помирають, коли занадто близько підпливають до берега.

Ще більш дикий випадок був зафіксований на пляжі в Чорноморці, що під Одесою. Тоді на узбережжі викинуло тушу мертвої корови.

Мертва тварина вже почала розкладатися, коли її помітили відпочиваючі.

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