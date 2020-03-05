Это не первый случай!

Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на одесское побережье

Об очередной страшной находке, которую обнаружили местные жители на пляже «Отрада», 5 марта, сообщает местное издание Думская .

Отмечается, что ветеринары уже прибыли на место и осмотрели труп животного, чтобы установить точную причину смерти. Очевидно его выбросило штормом.

По их мнению, это не первый случай. Подобный был зафиксирован ранее. Они уточнили, что погибший дельфин относится к виду морская свиная или азовка.

«Там есть дыра в волнорезе, и ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают слишком близко к берегу, а выбраться уже не могут», - рассказали специалисты.

Они сообщили, что в последнее время наблюдается рост гибели китообразных в естественной среде.

«Это и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории, гибель в сетях», — утверждают ветеринары.

Ранее мы писали, жители Крыжановки под Одессой обнаружили на берегу Черного моря труп загадочного морского животного.

О страшной находке стало известно 4 ноября.

Сначала местные СМИ сообщили, что на побережье выбросило труп дельфина, запутавшегося в сетях.

Позже в местном паблике «Подслушано Одесса» очевидцы уточнили, что на самом деле это был не дельфин, а морская свинья.

По словам одесситов, они порой умирают, когда слишком близко подплывают к берегу.

Еще более дикий случай был зафиксирован на пляже в Черноморке, что под Одессой. Тогда на побережье выбросило тушу мертвой коровы.

Мертвое животное уже начало разлагаться, когда его заметили отдыхающие.

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