Мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на одесское побережье
Об очередной страшной находке, которую обнаружили местные жители на пляже «Отрада», 5 марта, сообщает местное издание
Отмечается, что ветеринары уже прибыли на место и осмотрели труп животного, чтобы установить точную причину смерти. Очевидно его выбросило штормом.
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По их мнению, это не первый случай. Подобный был зафиксирован ранее. Они уточнили, что погибший дельфин относится к виду морская свиная или азовка.
«Там есть дыра в волнорезе, и ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают слишком близко к берегу, а выбраться уже не могут», - рассказали специалисты.
Они сообщили, что в последнее время наблюдается рост гибели китообразных в естественной среде.
«Это и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории, гибель в сетях», — утверждают ветеринары.
Ранее мы писали, жители Крыжановки под Одессой обнаружили на берегу Черного моря труп загадочного морского животного.
О страшной находке стало известно 4 ноября.
Сначала местные СМИ сообщили, что на побережье выбросило труп дельфина, запутавшегося в сетях.
Позже в местном паблике «Подслушано Одесса» очевидцы уточнили, что на самом деле это был не дельфин, а морская свинья.
По словам одесситов, они порой умирают, когда слишком близко подплывают к берегу.
Еще более дикий случай был зафиксирован на пляже в Черноморке, что под Одессой. Тогда на побережье выбросило тушу мертвой коровы.
Мертвое животное уже начало разлагаться, когда его заметили отдыхающие.
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