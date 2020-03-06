В Одесі на одному з СТО був помічений портрет президента України Володимира Зеленського, прикрашений рушником, який більше нагадував ікону

На це звернув увагу одесит Дмитро Кузаконь, який оприлюднив знімки на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

«Фото зроблено особисто мною на одному рядовому СТО Одеси де працюють близько 30 одеситів – громадян України, цей перформанс розміщений у кімнаті замовлень і очікування для клієнтів», – написав він.

Кузаконь поцікавився у працівників СТО, тролінг це, але вони відповіли, що це їх бачення: «Дуже віримо що він не такий, як всі попередні».

Думки користувачів мережі розділилися в залежності від їх політичних поглядів.

«Коли на СТО працюють рукож*пи, а господарі ідіоти, то нічого іншого, щоб відзначитися не залишається...», «Креативненько», «Людям потрібна віра хоч в когось)», «Все вірно», «Рушничок так в червоному кутку навколо ікон вішають, що він - бог? Моляться на нього?🤣🤣🤣», « А з бронзи слабо було вилити»,- пишуть люди.

Раніше ми писали, в Одесі, відлучений від церкви священик розмахував кулаками прямо в храмі.

Конфлікт розгорівся в кафедральному соборі Різдва Христового на вулиці Пастера.

Як розповіли очевидці, призвідниками бійки стали колишній священик цього храму Віталій Сеник та його дружина Любов.

Любов Сеник напала на парафіянку, яка знімала словесну перепалку на телефон.

Побачивши це, заборонений у служінні колишній поп цього храму Віталій Сеник, який, до всього іншого, є батьком депутата, з кулаками накинувся на парафіян, побивши при цьому старосту храму та інших людей.

Пізніше в прес-службі Одеської єпархії ПЦУ прокоментували інцидент.

Там пояснили, що між релігійною організацією і колишнім священиком Сеником вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби в 8:30 і 16:00, а прихильники Сеника — в інший час. Проте 3 березня це угода була порушена.

Нагадаємо, весна заманила рідкісних птахів в Одеську область: фото краси облетіли мережа

Як повідомляла Politeka, одесити вимагають прибрати тапчани на пляжі: що для цього потрібно зробити

Також Politeka писала, скандал гримить на одеському пляжі: «Скоро море буде платним», кадри