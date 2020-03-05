Из далекой Африки в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы - шилоклювки

Как передает Politeka.net, редких птиц заметили на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил замдиректор заповедника Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.

Русев отметил, что гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».

«Шилоклювка медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ними воду. В глубоких местах она ищет корм, плавая. При поиске пищи птица водит клювом с одной стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», - написал он.

Русев добавил, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями и нуждаются в охране, так как занесены в Красную книгу Украины.

Ранее мы писали, что в последние дни зимы в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.

«Сегодня к нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.

Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.

Русев добавил, что птиц сфотографировал дежуривший на кордоне инспектор нацпарка Иван Плачков.

Также мы уже писали, что в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

«Размах крыльев орланов достигает 240 см. Продолжительность жизни – 25-30 лет. Существенным условием при выборе участка для гнездования является отсутствие человека и близость водоема, который может обеспечить питание.

Но в данном случае, отмечает Иван Русев, орланы выбрали место для гнездования у автотрассы. Из-за фактора беспокойства в прошлом году они не смогли успешно вывести свое потомство», - написал эколог.

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