В Одессе на одном из СТО был замечен портрет президента Украины Владимира Зеленского, украшенный рушником, который больше напоминал икону

На это обратил внимание одессит Дмитрий Кузаконь, который обнародовал снимки на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

«Фото сделано лично мной на одном рядовом СТО Одессы где работают около 30 одесситов – граждан Украины, этот перформанс размещен в комнате заказов и ожидания для клиентов», – написал он.

Кузаконь поинтересовался у сотрудников СТО, троллинг ли это, но они ответили, что это их видение: «Очень верим что он не такой, как все предыдущие».

Мнения пользователей сети разделились в зависимости от их политических взглядов.

«Когда на СТО работают рукож*пы, а хозяева идиоты, то ничего другого, чтобы отличиться не остаётся...», «Креативненько», «Людям нужна вера хоть в кого то)», «Всё верно», «Рушничок так в красном углу вокруг икон вешают, он что - бог? Молятся на него?🤣🤣🤣», « А с бронзи слабо было вылить»,- пишут люди.

Ранее мы писали, в Одессе, отлученный от церкви священник размахивал кулаками прямо в храме.

Конфликт разгорелся в кафедральном соборе Рождества Христова на улице Пастера.

Как рассказали очевидцы, зачинщиками драки стали бывший священник этого храма Виталий Сеник и его супруга Любовь.

Любовь Сеник напала на прихожанку, которая снимала словесную перепалку на телефон.

Увидев это, запрещенный в служении бывший поп этого храма Виталий Сенык, который, ко всему прочему, является отцом депутата, с кулаками накинулся на прихожан, избив при этом старосту храма и других людей.

Позже в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ прокомментировали инцидент.

Там пояснили, что между религиозной организацией и бывшим священником Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

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