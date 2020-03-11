В Молдові, яка межує з Одеської області, офіційно підтверджено 2 нових випадки зараження коронавірусом Covid-19, при цьому госпіталізовано 22 людини

Про це заявила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вона повідомила, що чоловіка і жінку, які нещодавно повернулися з Італії, помістили в інфекційну лікарню Тома Чорба. Один з випадків - на півдні Молдови.

«Чоловік проживає на півдні країни, 1 березня він повернувся в Модову з Італії. Жінка — жителька Кишинева, вона повернулася з Італії 26 лютого. Обом пацієнтам близько 60 років, їх госпіталізували в інфекційну лікарню Тома Чорбэ», — повідомила вона.

За словами Думбрэвяну, стан хворих оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Крім того, вона додала, що всього в інфекційну лікарню госпіталізовано 22 людини з підозрою на коронавірус, а в дитячій лікарні знаходяться шість дітей і дві мами.

Влада Молдови закликали людей утриматися від закордонних поїздок і оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

З-за загрози поширення коронавіруса були закриті університети, школи і дитячі сади, а також заборонені масові заходи та зборів за участю більше 50 чоловік.

Раніше ми писали, в Одесі з кожним днем зростає кількість хворих на грип та інші вірусні інфекції, в основному хворіють школярі.

Ситуація настільки критична, що влада міста можуть знову оголосити карантин.

За словами очевидців, дитячі лікарні переповнені, доходить до того, що малюків доводиться розміщувати навіть у коридорах.

Наприклад, така ситуація склалася в міській дитячій лікарні №2, що на Дачі Ковалевського.

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