В Молдове, которая граничит с Одесской области, официально подтверждено 2 новых случая заражения коронавирусом Covid-19, при этом госпитализировано 22 человека

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбревяну, сообщают местные СМИ.

Она сообщила, что мужчину и женщину, которые недавно вернулись из Италии, поместили в инфекционную больницу Тома Чорба. Один из случаев - на юге Молдовы.

«Мужчина проживает на юге страны, 1 марта он вернулся в Модову из Италии. Женщина — жительница Кишинева, она вернулась из Италии 26 февраля. Обоим пациентам около 60 лет, их госпитализировали в инфекционную больницу Тома Чорбэ», — сообщила она.

По словам Думбрэвяну, состояние больных оценивается средней степени тяжести.

Кроме того, она добавила, что всего в инфекционную больницу госпитализировано 22 человека с подозрением на коронавирус, а в детской больнице находятся шесть детей и две мамы.

Власти Молдовы призвали людей воздержаться от заграничных поездок и объявили оранжевый уровень опасности.

Из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты университеты, школы и детские сады, а также запрещены массовые мероприятия и собрания с участием более 50 человек.

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Ситуация настолько критическая, что власти города могут снова объявить карантин.

По словам очевидцев, детские больницы переполнены, доходит до того, что малышей приходится размещать даже в коридорах.

Например, такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

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