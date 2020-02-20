В Одессе продолжают тревожится из-за угрозы распространения китайского коронавируса

Так, в сети начали распространять информацию, что украинцев, которых эвакуируют из Уханя, будут размещать на территории Одесской области. В частности, под карантин отвели бывший санатории Лермонтовский, а также базу отдыха для военных под Одессой. Однако эти слухи опровергаются, пишет издание Думская .

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– заявили в санатории «Одесский» (бывший Лермонтовский).

Также опровержение последовало от руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Скорее всего, предполагает издание, карантинную зону для временного пребывания прилетевших из Китая украинцев создадут во Львовской области.

Ранее мы писали, украинцев растревожил контейнеровоз из Китая, который прибыл в Одессу.

Моряки этого судна переболели гриппом и вылечился, но медики не давали гарантий, что моряки не являются носителями коронавируса. В итоге, все обошлось благополучно. Санитарные службы, встретив контейнеровоз на карантинном причале в порту Одессы, развеяли все подозрения и сомнения.

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В частности, в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой, начали проводить санитарную обработку в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта из-за коронавируса. Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.

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