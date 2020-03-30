Жителі не подбали про своє здоров'я

Поки в Одесі та області посилено приймаються карантинні заходи щодо запобігання поширення коронавіруса, жителі одного з сіл по-тихому відновили пам'ятник Леніну

Декомунізований пам'ятник радянському вождю відновили жителі села Залізничне в Болградському районі Одеської області. Відповідний знімок оприлюднив інформаційний портал « Думська ».

Цікаво, що місцеві жителі не подбали про своє здоров'я і відновили пам'ятник Леніну під час карантину.

Користувачі в коментарях задаються питанням, звідки така любов до Леніна у цьому селі.

«Звідки така любов селі до Леніну? Що він їм доброго зробив? Невже надивилися російського телебачення супутнику?», - пишуть в мережі.

А тим часом в Одесі з'явилися нові дані про кількість заражених коронавирусной інфекцією в регіоні.

За станом на 10:00 30 березня 2020 року, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено вісім випадків COVID-19.

Всі інфіковані знаходяться під медичним наглядом, у тому числі які перебувають на самоізоляції будинку.

Крім того, станом на ранок 30 березня в одеській інфекційній лікарні перебувають 38 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на коронавірус.

З усіх хворих тільки один пацієнт у стані між середньої тяжкості та тяжким, але їй поки не вимагається штучної вентиляції, а досить кисневої підтримки.

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