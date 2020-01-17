В Одесской области поймали агитатора-сепаратиста, который действовал в интересах боевиков ЛДНР, а также вербовал для них людей

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.

Сообщается, что сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.

Было установлено, что мужчина регулярно размещал на страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.

Также злоумышленник популяризировал террористические организации "лднр". Материалы для публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

В ведомстве отметили, что во время обысков в квартире агитатора было обнаружено компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, было установлено, что подозреваемый занимался вербовкой граждан для незаконного участия в террористической организации "лднр".

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следствие продолжается.

Ранее мы писали, в Одессе бизнесмен с антиукраинской позицией решил закрыть свой скандальный ресторан.

Об этом сам хозяин Дмитрий Копылов сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, заведение «Че Гевара», что на проспекте Шевченко, работало в убыток, потому что его сторонились клиенты, не имеющие желания финансировать пророссийского сепаратиста.

«Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, «у вас владелец сепар, не пойдем к вам». Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать», — пожаловался бизнесмен.

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