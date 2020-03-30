Жители не позаботились о своем здоровье

Пока в Одессе и области усиленно принимаются карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса, жители одного из сел по-тихому восстановили памятник Ленину

Декоммунизированный памятник советскому вождь восстановили жители села Зализничное в Болградском районе Одесской области. Соответствующий снимок обнародовал информационный портал « Думская ».

Интересно, что местные жители не позаботились о своем здоровье и восстановили памятник Ленину во время карантина.

Пользователи в комментариях задаются вопросом, откуда такая любовь к Ленину в этом селе.

«Откуда такая любовь в селе к Ленину? Что он им хорошего сделал? Неужели насмотрелись российского телевидения по спутнику?», - пишут в сети.

А тем временем в Одессе появились новые данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

Ппо состоянию на 10:00 30 марта 2020 года, в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.

Из всех больных только один пациент в состоянии между средней тяжести и тяжелым, но ей пока не требуется искусственной вентиляции, а достаточно кислородной поддержки.

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