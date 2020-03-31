В період карантину на тлі пандемії коронавіруса різко погіршилася кримінногенна ситуація в Одесі

Таку заяву зробив міський голова Геннадій Труханов, передає Politeka.net.

Мер повідомив, що через обмеженя, запроваджених з метою нерозповсюдження інфекції, без "роботи" залишилися квартирні злодії і кишенькові злодії, які промишляли на ринках. Адже зараз багато одеситів сидять вдома, тому злочинці втратили джерело доходу і будуть шукати його десь ще, що неминуче призведе до погіршення криміногенної обстановки в місті.

У зв'язку з масовими крадіжками влада Одеси збирається посилити охорону міських об'єктів.

"Нам необхідно терміново посилити охорону аптек, магазинів і інших об'єктів. Особливу увагу потрібно приділити аптекам, вони стануть об'єктами особливої уваги". Також почалося масове злодійство кабелю, все, що має цінність. На жаль, я думаю, що ця ситуація не покращуватиметься", – повідомив Труханов.

Раніше ми писали, в Одесі затримано небезпечну банду і її лідер, які не давали спокою людям в розважальних закладах.

Силовики повідомили, як діяли зловмисники.

В нічних клубах вони заводили розмову з відпочиваючими і непомітно грабували їх під час дружніх обіймів.

Якщо жертва починала чинити опір, то на допомогу приходили інші учасники групи, які знаходилися поблизу і спостерігали за ситуацією.

Потім злочинці збували цінності постраждалих, а кошти розподіляли між членами злочинного угруповання.

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