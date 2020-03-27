Похищение произошло на глазах у прохожих

В Одессе средь бела дня преступная банда похитила подростка

Инцидент произошел на глазах у прохожих днем, 25 марта, на одной из улиц в Малиновском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Они и сообщили о похищении правоохранителям.

Очевидцы рассказали, что бандиты насильно посадили несовершеннолетнего в своей автомобиль и уехали. Копы по горячим следам задержали злоумышленников.

Подозреваемыми оказались трое мужчин 42, 35 и 23 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, в Одессе полиция разыскивает людей, которые контактировали с инфицированными на коронавирус.

Согласно алгоритму, информацию о зараженных COVID-19 полицейским будут предоставлять медики. От них же правоохранители получат данные о месте пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами во время инкубационного периода.

При этом, если больные вернулись из-за границы недавно, полиция будет запрашивать информацию об их попутчиках у Государственной пограничной службы.

Получив необходимые данные полицейские будут проводить с ними разъяснительные беседы. Также они будут настаивать на самоизоляции.

Напомним, в Одессе объявился домушник-гастролер: "подбирает ключи", фото подвигов показали в сети

Как сообщала Politeka, под Одессой совершено дерзкое преступление ради колбасы

Также Politeka писала, заболевший коронавирусом одессит огорошил откровением о лечении в больнице: "17 тысяч гривен и ..."