В Одессе средь бела дня преступная банда похитила подростка
Инцидент произошел на глазах у прохожих днем, 25 марта, на одной из улиц в Малиновском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Они и сообщили о похищении правоохранителям.
Очевидцы рассказали, что бандиты насильно посадили несовершеннолетнего в своей автомобиль и уехали. Копы по горячим следам задержали злоумышленников.
Мама Верки Сердючки засветилась без грима, актрису совсем не узнать: "Она замужем и..."
Деми Роуз, Ана Чери и другие звезды, которые остались без одежды ради жарких кадров: топ фото
"Лучше бы рот не открывал": глава Минздрава наплевал на пенсионеров и поплатился, позорное видео
Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Подозреваемыми оказались трое мужчин 42, 35 и 23 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы писали, в Одессе полиция разыскивает людей, которые контактировали с инфицированными на коронавирус.
Согласно алгоритму, информацию о зараженных COVID-19 полицейским будут предоставлять медики. От них же правоохранители получат данные о месте пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами во время инкубационного периода.
При этом, если больные вернулись из-за границы недавно, полиция будет запрашивать информацию об их попутчиках у Государственной пограничной службы.
Получив необходимые данные полицейские будут проводить с ними разъяснительные беседы. Также они будут настаивать на самоизоляции.
Напомним, в Одессе объявился домушник-гастролер: "подбирает ключи", фото подвигов показали в сети
Как сообщала Politeka, под Одессой совершено дерзкое преступление ради колбасы
Также Politeka писала, заболевший коронавирусом одессит огорошил откровением о лечении в больнице: "17 тысяч гривен и ..."