В период   карантина на фоне  пандемии коронавируса резко ухудшилась крименогенная ситуация в Одессе

Такое заявление сделал городской голова Геннадий Труханов, передает  Politeka.net.

Мэр сообщил, что из-за ограничений, введенных с целью нераспространения инфекции, без "работы" остались квартирные воры и карманники, промышлявшие на рынках. Ведь сейчас многие одесситы сидят дома,то  преступники потеряли источник дохода и будут искать его где-то еще, что неминуемо приведет к ухудшению криминогенной обстановки в городе.

квартирная кража

В связи с массовыми кражами власти Одессы собираются усилить охрану городских объектов.

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"Нам необходимо срочно усилить охрану аптек, магазинов и других объектов. Особое внимание нужно уделить аптекам, они станут "объектами особого внимания". Также началось массовое воровство кабеля, всего, что имеет ценность. К сожалению, я думаю, что эта ситуация не будет улучшаться", – сообщил Труханов.

Ранее мы писали, в Одессе задержана опасная банда и ее лидер, которые не давали покоя людям в развлекательных заведениях.
Силовики сообщили, как действовали злоумышленники.
В ночных клубах они заводили беседу с отдыхающими и незаметно грабили их во время дружеских объятий.

Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией.

Затем преступники  сбывали ценности пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.

Напомним, опасная банда активизировалась в Одессе: "подбирает ключи от квартир"

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Также Politeka писала: опасная банда орудует в Одессе: «Брызгает газ в лицо и ..»