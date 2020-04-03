Незвичайне природне явище схоже на смерч зафіксували в Одеській області

Воронку побачили очевидці в селищі Нерубайське у п'ятницю, 3 квітня, передає Рoliteka.net. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Таке рідкісне для цих країв явище не на жарт налякало людей, але смерч як раптово виник, так і швидко розсіявся.

За даними місцевих ЗМІ, це лише пиловий вихор.

«Така воронка іноді виникає малохмарну погоду у поверхні землі при сильне прогрівання земної поверхні сонячними променями»,- йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

Також ми писали, в перші дні квітня в Одесі зацвіли магнолії та сакури. У той час, поки одесити закрилися в свої будинки і квартири на карантині, весна в місті поступово вступає в свої права, а природа починає оживати. Як стало відомо, в Стамбульському парку розквітла магнолія, а біля Оперного театру – сакура.

Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».

Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.

Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»