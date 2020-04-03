Незвичайне природне явище схоже на смерч зафіксували в Одеській області
Воронку побачили очевидці в селищі Нерубайське у п'ятницю, 3 квітня, передає Рoliteka.net. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Таке рідкісне для цих країв явище не на жарт налякало людей, але смерч як раптово виник, так і швидко розсіявся.
За даними місцевих ЗМІ, це лише пиловий вихор.
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«Така воронка іноді виникає малохмарну погоду у поверхні землі при сильне прогрівання земної поверхні сонячними променями»,- йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.
Також ми писали, в перші дні квітня в Одесі зацвіли магнолії та сакури.
У той час, поки одесити закрилися в свої будинки і квартири на карантині, весна в місті поступово вступає в свої права, а природа починає оживати.
Як стало відомо, в Стамбульському парку розквітла магнолія, а біля Оперного театру – сакура.
Нагадаємо, руйнівна стихія обрушилася на Одеську область: «трощить все на своєму шляху».
Як повідомляла Politeka, бунтівна стихія принесла чимало лиха в Одеській області.
Також Politeka писала, що подвійний смерч наздогнав відпочиваючих на пляжі: «стихія зійшла з розуму»