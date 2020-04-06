Медики повідомили, які пацієнти були госпіталізовані в одеську інфекційну лікарню з діагнозом COVID-19
Інформацію оприлюднила директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко в ході брифінгу, пишуть місцеві
За словами чиновниці, в інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб заражених небезпечним вірусом, з них 6 осіб – це жителі області і 10 одеситів.
«Троє у важкому стані без апаратного підключення, троє в легкому і десятеро в стані середньої тяжкості», - розповіла вона.
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Крім того, вона зазначила, що більшість пацієнтів лікарні - це літні люди
Їх них п'ятеро - від 50 років, четверо – 60-69 років, один – 70-79 років.
При цьому всього з 13 березня, за словами чиновниці, в інфекційну лікарню надійшло 279 осіб з підозрою на вірусну хворобу. Позитивні результати отримані у 24 осіб.
Раніше ми писали, одеські чиновники повідомили, як будуть ховати жертв небезпечного вірусу.
Їх будуть класти в герметичний пакет з деззасобом і поміщати в компактний труну, розповіла заступник одеського мера Світлана Бедрега.
За її словами, такий протокол передбачається за наказом головного санітарного лікаря України.
Також чиновниця зазначила, що будуть обмеження і по числу скорботних.
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