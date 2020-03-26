Одесситка рассказала, что происходит в городской инфекционной больнице и как лечат пациентов с подозрением на COVID-19

Об этом известная активистка из Одессы Елена Ротари написала на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

По ее словам, в одесской инфекционной больнице больным с подозрением на коронавирус не делают тесты и отпускают домой.

“Сегодня выписали из одесской инфекционки моего знакомого. Попал он туда в четверг 19.03 с подозрением сами знаете на что. По тестам: их не делают. Никаких. Ни на ОРВИ, ни на грипп. Анализы крови не брали. По лечению: только жаропонижающее, больше ничего. По госпитализации: трое в одной палате”, – сообщила она.

Также Елена заявила, что сами врачи отказываются заходить в палату к больным, только санитарки.

“По наблюдению врачей: они не заходят в палату. Только санитарки. По выписке: выписали с кашлем всех как только упала температура. Сказали что не хватает мест”, – добавила Ротари.

Тем временем в одесской мэрии забеспокоились и назвали данную информацию фейком.

"Соответствующая информация –это дезинформация. Проведение тестов в инфекционной больнице под полным контролем. Каждый пациент с подозрением на коронавирус в обязательном порядке сдает все необходимые анализы", – сообщили в мэрии.

Позже активистка Елена Ротари ответила на комментарии одесских чиновников.

Она сообщила, что сегодня в Украине из 28 лабораторий, способных ежедневно проводить более 200 исследований каждая, тестирование на выявление коронавируса проводят только 3, частично. Это лаборатория всеукраинского центра общественного здоровья и две лаборатории региональных центров - Черновцов и Киева.

«Что касается Одессы, то наша инфекционка провела около 50 экспресс-тестов. Одесский областной лабораторный центр МОЗ ТЕСТЫ НЕ ДЕЛАЕТ, а составляет документы на верифицирование в Киев. За это время он отправил максимум 70 образцов», - написала она.

«К нам действительно приехали быстрые тесты (их точность сомнительна) и наборы для тестирования методом ПЦР (точность уровня Бог). На данный момент все документы на стадии перевода. Тестировать в Одессе начнут в четверг-пятницу. Так что, когда вам дают статистику по Одесской области, помните о том, что я написала выше», - добавила Лена Ротари.

В комментариях одесситы разгневаны отношением медиков к больным.

«Они тут НИЧЕГО НЕ СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ . им начхать на людей, думаю обратный чих будет»,

«Как обычно! Нет слов для возмущения! Лежали более 3-х лет назад там с ребёнком. Бежали оттуда как от огня! Никто никакой ответственности ни за что не брал на себя.»,

«За свои будете лечится бабки как и раньше»,

«Вот и всё ! Вот и вся правда! Подозревают, но не проверяют! А главное не лечат!»,

«Ну и зачем весь этот цирк с карантином? Догадаетесь. Но к вирусу точно никакого отношения не имеет»,

« Это как вообше назывется?! это и есть их борьба с короновирусом?!», - возмущаются одесситы.

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